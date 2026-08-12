Çorum’un Alaca ilçesinde hububat hasat sezonuyla birlikte biçerdöver kontrolleri yoğunlaştırıldı. Amaç, üreticinin emeğini korumak ve ürün kayıplarını en aza indirmek.

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, hububat hasat sezonu boyunca tarla kontrolleri aralıksız sürdürülüyor. Üreticilerin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesi ve ürün kalitesinin korunması amacıyla biçerdöverler çalışma alanlarında yerinde denetleniyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde biçerdöverlerin çalışma koşulları ve hasat performansı incelenirken, dane ve ürün kayıplarının tespit edilmesine yönelik ölçümler gerçekleştiriliyor. Tarla ve ürün durumuna uygun makine ayarları değerlendirilerek biçerdöver operatörlerine teknik bilgilendirmelerde bulunuluyor.

OPERATÖRLER DE KONTROL EDİLİYOR

Denetimlerde yalnızca biçerdöverlerin çalışma performansı değil, operatörlerin belge ve çalışma şartlarına uygunluğu da kontrol ediliyor. Hasat sırasında ürün kalitesini olumsuz etkileyebilecek hususlara karşı operatörlere gerekli uyarılar yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin saha çalışmalarında temel hedefin, hasat kayıplarını minimum seviyeye indirmek ve üreticilerin alın terinin karşılığını en iyi şekilde almasını sağlamak olduğu kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi