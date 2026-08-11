Alaca Belediyesi ekipleri hava sıcaklıklarının artması sebebiyle ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sivrisinek, böcek ve diğer haşerelere karşı, ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla ilçe genelinde belirlenen bölgelerde ilaçlama yapan ekipler, ağaçlarda oluşabilecek zararlılara karşı da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı