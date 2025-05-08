Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Zile Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 300 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Denetim kapsamında durdurulan 100 araçta evrak kontrolü gerçekleştirilirken, sürücüler emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi. Uygulamada sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. Yetkililer, hem sürücü hem yolcu güvenliği açısından emniyet kemeri kullanımının hayati öneme sahip olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Editör: İHA AJANS