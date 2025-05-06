Alaca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanma aşamasına gelen Emekliler Lokali, çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacak.

İlçedeki emeklilerin keyifli vakit geçirebileceği, sosyal etkinliklerle buluşabileceği ve dinlenme imkânı bulacağı lokal, modern yapısı ve konforlu ortamıyla dikkat çekiyor. Emeklilerin bir araya gelerek hoş sohbetler eşliğinde vakit geçirebileceği bu özel mekân, sosyal bağların güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, “Alaca Belediyesi olarak, her yaştan vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çok yakında açılışı gerçekleştirilecek olan Emekliler Lokali, ilçemize hayırlı olsun” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi