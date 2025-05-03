Alaca'ya bağlı Tahribat Köyü’nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun yağış nedeniyle taşan dere, köyde tahribata yol açtı.

Sel sularının şiddetiyle dere yatağındaki sular köprüyü silme gitti. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, sel felaketinde can kaybı yaşanmazken, bazı bölgelerde maddi hasar oluştu. Köy halkı sel felaketine karşı temkinli olmaya çalışsa da tarım arazilerinde büyük zarar oluştuğu, özellikle ekili buğday ve arpa tarlalarının su altında kaldığı bildirildi.

Kaynak: alacahaber