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Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transferde titiz bir çalışma yürüten Gülabibey Gençlikspor yönetimi orta sahasını önemli bir isimle güçlendirdi. Kırmızı-Beyazlı yönetim bir dönem profesyonel liglerde önemli kulüplerin formasını terleten Ali Koçak ile sözleşme imzaladı. ,

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Çorum’da iş hayatına atılan Ali Koçak bu imza ile futbola tekrar dönmüş oldu. Tecrübeli futbolcu uzun bir aradan sonra futbola döndüğü için heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederken, Gülabibey Gençlikspor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.