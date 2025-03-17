Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Çorum Temsilciliği dernek binasında Emek Lokantası’nın katkıları ile yetimlere iftar verdi.

Yıl içinde yardım yapılan ve durumları takip edilen yetim ailelerin davet edildiği programda çocuklara iftar yemeğinin yanı sıra çikolata ve balon verildi. Dernek çalışmaları hakkında bilgi verilerek, gençlerin her zaman gelebilecekleri, kitap okuyup zekâ oyunları oynayabilecekleri, bu mekânın her zaman kendilerine açık olduğu ifade edildi.

Editör: Haber Merkezi