Çorum AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve ekibi, vatandaşları sahura uyandırdı.

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Yusuf Enes Koçyiğit, Genel Merkez MKYK Üyesi Tayyip Emin Şener, yeni seçmen ve üniversite teşkilatlarıyla birlikte vatandaşları sahura uyandıran Civan ve ekibi, AK Parti İl Binası’ndan çıkarak Gazi Caddesi’ni ve mahalleleri dolaştı. AK Partili gençler, davullar eşliğinde “Haydi kalkın ahali, geliyor sahur vakti, uyandırmadı demeyin! Çorum’un AK Gençliği” nidalarıyla vatandaşı sahura davet etti. Davul çalarak ekibe öncülük eden Başkan Onur Civan, “Ramazan ruhunu yaşatarak, davul sesleriyle sahur coşkusunu hep birlikte paylaştık.

AK Gençlik sahurda da sahada! Her alanda milletimizin manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirerek milletimize faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gençliğimizle birlikte faydalı projeler ve etkinliklerle sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ