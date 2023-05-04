Millet İttifakı’nın (CHP) Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Fatih Caddesi esnafı ile kucaklaşan Özsaçmacı, yoğun ve sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın’ı da muhtarlık ofisinde ziyaret eden Özsaçmacı, mahallenin sorun ve taleplerini dinledi.

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen, Millet İttifakı’nın çözüm önerilerini paylaşan Özsaçmacı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını, Millet İttifakı’nın güçlü kadrolarının ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacağını vurguladı.

Türkiye’nin üreterek, istihdam yaratarak, birlikte paylaşarak büyüyeceğini sözlerine ekleyen Özsaçmacı, ülkemizde tıkanıklığa neden olan Başkanlık ve tek adam rejimini sona erdireceklerini, parlamenter sistemi de yeniden getireceklerini, ortak akılla ülkeyi yöneteceklerini kaydetti.

Özsaçmacı, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsederek, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

İYİ Parti Kadın Kolları üyeleri de Fatih Caddesi’nde ev ve esnaf ziyaretleri düzenledi.

(Haber Merkezi)