İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, güçlü kadının, güçlü Türkiye’nin temellerini oluşturacağını belirtti.

Hakan Tekercioğlu, toplumların gelişmişlik düzeyinin, kadınların hayatın her alanında ne kadar güçlü ve eşit şekilde yer aldığıyla ölçüldüğünü vurguladı.

Tekercioğlu, "Kadınların emeği, fedakârlığı ve kararlılığı; aileden ekonomiye, eğitimden yerel yönetime kadar hayatın her alanına değer katmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların hak, eşitlik ve adalet mücadelesini hatırlamak, onların toplumdaki yerini güçlendirmek ve daha adil bir gelecek için sorumluluğumuzu bir kez daha vurgulamak açısından büyük anlam taşımaktadır. Bu simge gün sadece bir çiçekle geçiştirilemeyecek kadar büyük önem taşıyor. Maalesef son zamanlarda vicdan sahibi herkesi derinden yaralayan kadına karşı şiddet ve istismar suçlarının sona ermesi için sadece devletimiz değil, toplumun tüm kesimleri sorumluluk üstlenmeli ve kamuoyu buna göre şekillendirilmelidir” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Tekercioğlu, güçlü ve özgür kadının, güçlü Türkiye’nin de teminatı olduğunu vurguladı.

Başka şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü tebrik eden Tekercioğlu, “Hayatın her alanında emek veren, üreten, büyüten ve geleceğimizi şekillendiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor; eşit, adil ve umut dolu bir gelecek diliyorum" ifadesini kullandı.