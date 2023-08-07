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Gündüz deniz etkinlikleri, spor faaliyetleri yapan üyeler ve aileleri, gece de görme engellilere yönelik yarışmalar, etkinlikler ve programlarla eğlendiler.

Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, görme engellilerin sosyalleşme ve çevreye adapte olmaları için bu tür etkinliklerin çok büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Ayrıca Kabakçı, “Bu programın yapılmasından dolayı Gençlik Spor Bakanlığına, Gençlik Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar ve ekibine ve her türlü etkinliğimizde, programımızda yanımızda bulunan ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşğın ve Çorum Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.