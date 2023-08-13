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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası 11-13 Ağustos tarihleri arasında Sakarya’da yapıldı.

76 kulüpten 160 sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum’u Çorum 19 Görme Engelliler Spor Kulübü temsil etti. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda Çorum 19 Görme Engeliler Spor Kulübü’nden Elif Gökgöz 200 metre serbest stilde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, 50 metre serbest stilde yarışan Betül Köse ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.