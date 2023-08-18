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200 metre serbest stilde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Elif Gökgöz ve 50 metre serbest stilde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya ile Çorum’a dönen Görme Engelli şampiyon yüzücüler Çorum 19 Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Şen ile birlikte TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ettiler. Başkan Başaranhıncal Gökgöz ve Köse’nin başarısı ile gururlandıklarını ifade ederken, 2 sporcunun da Sakarya’da tarih yazdığını belirtti.

Kulüp Başkanı Yusuf Şen ise Başkan Başaranhıncal’a sporcularını ve kendilerini makamında ağırladığı için teşekkür ederken, Çorum’a daha çok madalya getireceklerinin de sözünü verdi.