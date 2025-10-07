İstanbul’da düzenlenen Yeşilay Gönüllülük Ödül Töreni’nde “Gönüllü Artışında Öne Çıkan Koordinatörlük” dalında Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörlüğü ödüle layık görüldü.

Ödülü alan Dr. İsmail Türker Ejder, yaptığı açıklamada, 2018 yılında Çorum’da Yeşilay Çorum Şubesi Kurucu Başkanı olarak başladığı ve son bir yıldır Yeşilırmak Bölge Koordinatörü olarak sürdürdüğü görevini şu sözlerle değerlendirdi: “Genel merkezimizin ülke genelinde koordinatörlük sistemini kaldırması nedeniyle görevim son buldu. Geçen 8 yılda elimizden geldiğince Çorum’da Yeşilay bayrağını dalgalandırdık, çocuklarımıza ve gençlerimize ulaştık. Türkiye’nin en büyük şube binasını Çorum’da Yeşilay’a kazandırdık, sayısı 120’ye ulaşan YEDAM’ların 8.’sini Çorum’da açtık, birçok projede Türkiye birincilikleri elde ettik.

Bu süreçte yanımda olan tüm gönüllülerimize, şube yöneticilerimize, genç Yeşilaycılarımıza, bağışçılarımıza ve kamu kurum-kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Görevin sona ermesi öncesinde bölgemizin ödül alması da güzel bir hatıra oldu.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR