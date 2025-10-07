Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli, İkbalevler Anaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek suyun hayatımızdaki kritik rolü hakkında bilgilendirme yaptı.

Eğitim kapsamında suyun korunması, bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu konuları miniklerin anlayabileceği interaktif yöntemlerle anlatıldı. Eğlenceli sunumlar ve oyunlarla zenginleştirilen etkinlikte, çocuklara erken yaşta su bilinci kazandırmanın önemine dikkat çekildi. Yetkililer, su kaynaklarının korunması için küçük yaşta atılan bilinçli adımların geleceğe büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, programın il genelinde farklı okullarda devam edeceğini, su verimliliği konusunda toplumsal bilincin artırılması için eğitim çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi