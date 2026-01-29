Çorum'un başarılı iş insanlarından Ali İlker Tosun'un sahibi olduğu, şehrimizin değerli markalarından Golonya'nın yeni üretim tesisi görkemli bir törenle açıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesisin açılışına Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Dualarla açılışı gerçekleştirilen tesisin Çorum'un istihdamına ve ihracatına önemli katkılar sunması bekleniyor. Açılışın ardından Ali İlker Tosun tarafından davetlilere Golonya'nın çeşitleri hakkında bilgi verildi.

