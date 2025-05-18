“Eczacı ve Hukuk Zirvesi”ne konuşmacı olarak katılmak üzere ilimize gelen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ve AYM Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, zirvenin önemi ve hukuk alanındaki gelişmeler üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ve AYM Üyesi Yaşar, “Eczacı ve Hukuk Zirvesi öncesinde Vali Çalgan ile buluşmaktan memnuniyetlerini dile getirdi. Vali Çalgan da Gökcan ve Yaşar’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Görüşmede hukuk alanındaki gelişmeler ve zirvenin içeriğine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Editör: Haber Merkezi