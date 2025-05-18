Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ve çok sayıda gençle birlikte Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. Ardından, Vali Çalgan ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bırakarak saygı ve minnetlerini sundular.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da programa katılarak gençlerle birlikte şehitlikte yer aldı. Aşgın, “Vatan için, bu ülkenin gençleri için ana, baba, evlat, yardan geçenlerin aziz hatırasına rahmet ve minnetle... Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet; Mevla, onlardan razı olsun” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirmesinin yanı sıra gençlerin tarih bilincini güçlendirmesi hedefleniyor.

Editör: Haber Merkezi