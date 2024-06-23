Gökçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şenliğe Mamak Belediyesi CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Veysel Karani Tunç, siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri, köy dernek başkanları ve köy halkı katıldı.

Katılımcılar, bayramlaşma ile birlikte memleket hasreti de giderdiği şenlikte doyasıya eğlendiler.

Gökçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Vural, “Bu gibi şenliklerin köy halkımızın kaynaşması ve birbirlerini tanımaları açısından oldukça önemli, ayrıca şenliğe katkı sunan ve emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ