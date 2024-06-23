Çorum merkeze 9 kilometre mesafede bulunan ve doğal güzelliğinin yanısıra eğlence alanlarıyla da vatandaşların adeta akın ettiği Sıklık Tabiat Parkı’nda, kır lokantası, tanıtım birimi, çocuk oyun alanları, ahşap piknik üniteleri, karavan park alanı, fauna tanıtım alanı, flora tanıtım alanı, seyir terasları, gölet ve yaban hayatı gözlem kuleleri gibi yapılar bulunuyor.

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Tabiat Parkı içerisinde bulunan 2 adet fauna tanıtım alanında kızıl geyik, ala geyik, karaca, ceylan, yaban keçisi gibi yaban hayvanları yer alıyor. 
Meşe ve çam ormanlarının eşliğinde doğa yürüyüşü yaparken şehir manzarası ve dağ manzarasının yanı sıra Çorum Barajı’nın silueti ziyaretçileri karşılıyor.

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ