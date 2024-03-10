31 Mart seçimlerinde Çorum’un 16 seçim bölgesinde de AK Parti’nin seçimlere katıldığını belirten Murat Günay, tüm seçim bölgelerinde kazanmak için iddia olduklarını ifade etti.

Çorum Belediyesi’nde Cumhur İttifakı paydaşları olarak birlikte hareket ettiklerini, diğer seçim bölgelerinde de ise her partinin kendi adayı ile seçim yarışına girdiğini hatırlatan Murat Günay, bugüne kadar seçim kaybetmemiş bir liderin partisi olan AK Parti’nin 31 Mart’ta da seçimden yine zaferle çıkacağına inancının tam olduğunu söyledi.



“GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Çorum’da SKM Başkanlığı tarafından belirlenen program dahilinde teşkilatların ve belediye başkan adaylarının çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Murat Günay, kendisinin de sürekli sahada olduğunu ve bir günden 3-4 seçim bölgesinde programlara katıldığını anlattı. Günay, gece demeden, gündüz demeden kazanmak için çalıştıklarını aktarırken, “milletimize hizmet yolunda yorulmadan çalışan teşkilatımız, memleket sevdası ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde duraksamadan ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefine koşuyor” diye konuştu.

“MİLLETİN TEVECCÜHÜ MUTLU EDİYOR”

Her seçim bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına milletin ilgisinde hiçbir eksilme olmadığının görüldüğünü ifade eden AK Parti İl Başkanı Murat Günay, ümmetin ve dünyada mazlumların umudu, kimsesizlerin kimi, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğin yaptığı davanın bir neferi olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Günay, Çorumluların gösterdiği yoğun ilgi ve sevgiye de teşekkür etti.