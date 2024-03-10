Ertekin, kültür gezisi ve konser gibi etkinlikleri yerinde ve zamanında yapacaklarını, halkın kaynaklarını çar-çur etmeyeceklerini bildirdi.

İYİ Partililer, 31 Mart yerel seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bir yandan esnafı ziyaret eden, diğer taraftan ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşan İYİ Partililer, 4 bir koldan partinin projelerini anlatıyor.

İYİ Parti heyeti, Gülabibey Mahallesi, Cemilbey Caddesi ve Hasanpaşa Devlet Hastanesi civarında esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

31 Mart 2024 seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, vatandaşların yaşantısına doğrudan dokunan projeleriyle dikkat çekiyor.



Ertekin, Çorum Belediye Başkanı seçimleri halinde belediyenin kaynaklarını Çorumlular için kullanacağını söyledi.

Ertekin, emekliler başta olmak üzere dar gelirlilere ayda bir kilo et, 100 ekmek ve bin TL kartlarına nakit yükleyeceklerini belirtti.

“Kimse benden Konya ve Bursa’ya gezi beklemesin. Konser beklemesin” diyen Ahmet Ertekin, buralara harcanan paralarla emekli ve dar gelirliye vaat ettiği desteğin fazlasıyla karşılandığını vurguladı.

İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, ekonomik darboğazın derinlemesine hissedildiği günümüzde en büyük sorunlardan birinin de öğrencilerin kahvaltı, yemek ve kırtasiye ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, belediye başkanlığına seçildiklerinde anaokulu ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacının belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.

Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların güler yüzüyle karşılanan İYİ Parti heyeti moral depoladı. Vatandaşlar ise, yerel ve genel yönetimlerde değişim istediklerinin sinyalini verdi.



Esnaf gezisine; İl Başkan Erkan Yıldız, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayları; Hakan Kaynar, Ali Seçil, Özden Atak, Turan Dinçer, parti yöneticileri İsmail Akbal, Burak Peker ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı.