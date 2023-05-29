Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri hakkında bilgilendirme yapılacak toplantıya, gıda üretimi ve ihracatı yapan firmaların temsilcileri katılacak.

Söz konusu projelerle, ihracatın artırılması için sektöre özel eğitim ve danışmanlık hizmeti alınarak potansiyel alıcılarla ilişki kurulması sağlanıyor. Bu sayede özellikle dışa açılmayı planlayan firmaların ihracata adım atmaları kolaylaştırılıyor. Halen ihracat yapan firmalar da pazara nüfuz etme imkânına kavuşturuluyor. Proje maliyetleri %75 oranında Bakanlık tarafından destekleniyor ve firmalar için danışman tayin ediliyor.