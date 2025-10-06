Son dönemlerde artan gıda sahtekarlıklarına bir yenisi daha eklendi. Bazı fırınlarda beyaz ekmeklerin, tam buğday ekmeği gibi görünmesi için renklendiriciyle boyandığı ortaya çıktı. Uzmanlar, vatandaşları sahte “esmer ekmek” tuzağına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HİLELİ EKMEK OYUNU

Sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla birlikte birçok tüketici tam buğday veya kepekli ekmek tercih etmeye başladı. Ancak denetimlerde, bazı üreticilerin beyaz ekmekleri katkı maddeleriyle renklendirip esmer ekmek gibi satışa sunduğu tespit edildi. Bu durum, tüketicilerin “sağlıklı” sandıkları ürünlerin aslında klasik beyaz ekmek olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, özellikle rengin aldatıcı olabileceğine dikkat çekerek “kahverengimsi ton, her zaman tam buğday olduğu anlamına gelmez” uyarısında bulundu.

UZMANDAN UYARI: ‘İÇİNDEN BOYA ÇIKIYOR’

Ayrıntıları Ekol TV muhabiri Büşra Seyis'e Gıda Denetleme Uzmanı Nurten Sırma anlattı. Gıda Denetleme Uzmanı Nurten Sırma, sahte ekmek uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, yapılan laboratuvar analizlerinde bazı ekmeklerde boya kalıntılarına rastlandığını belirtti.

Sırma, “Vatandaş açık renkli ekmeği beyaz, koyu renkli ekmeği tam buğday zannediyor. Oysa bazı üreticiler sadece rengiyle oynayıp tüketiciyi yanıltıyor. Analizlerde zaman zaman tam buğday diye satılan ekmeklerin içinden boya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI? ETİKET VE RUHSAT KONTROLÜ ŞART

Uzmanlar, özellikle paketli ekmek alan tüketicilerin ürün üzerindeki üretim bilgilerini dikkatle kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor.

Sırma, “Paketli dilimli ekmeklerde işletme kayıt numarasının, üretim izninin ve firma bilgisinin mutlaka yer alması gerekiyor. Tüketici bu bilgileri görmeden ürün almamalı.” dedi.

Etiket üzerindeki “TR…” ibaresi, ürünün resmi denetimlerden geçtiğini gösteriyor. Bu bilgilere sahip olmayan ürünlerin tercih edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.