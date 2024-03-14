Ramazan ayının başlaması ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla denetimlerini de sıklaştırdı.

Ekiplerin denetimlere ağırlık verdiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Göktekin; “Vatandaşın güvenli bir şekilde gıda tüketmesi, sağlık ve huzur içinde bir Ramazan ayı geçirilmesi amacıyla denetimleri artırdık" dedi. Yıl boyunca rutin olarak devam eden gıda denetimlerin, Ramazan ayı dolayısıyla yoğunlaştırıldığını kaydeden Göktekin, "Bakanlık olarak güvenilir gıdaya erişim amacı ile 5996 sayılı Kanun çerçevesinde halk sağlığının ve menfaatlerinin korunması amacıyla gıda denetimlerimiz Ramazan ayında artırılarak devam etmektedir.

Ramazan ayı dolayısı ile özellikle tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik olarak, merkez ve ilçelerimizde bu aya özel denetim planları hazırladık. Bu doğrultuda özellikle unlu mamul, şekerli mamul, tatlı ve pastacılık ürünleri üreten işyerleri ile et ürünleri ağırlıklı olarak denetlenmektedir. Bu denetimlerde işletmelerde görülen eksiklikler tutanaklarla tespit edilmekte ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmelere süre verilmekte, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmaktadır. Amacımız halkın güvenli bir şekilde gıda tüketmesi, sağlık ve huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmesidir” dedi.

Vatandaşların açıkta satılan, menşei belli olmayan bozuk ve sağlıksız ürünler satın almamaları, gıda ürünlerini alırken özellikle etiket bilgileri ile muhafaza şartlarının uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Göktekin, tüketicilerin gördükleri olumsuzlukları 'Alo Gıda 174' hattını arayarak bildirmesinin gıda denetimlerinin etkinliğini artıracağını ifade ederek, duyarlı vatandaşların ihbarlar ile görevlilere yardımcı olmalarını istedi.

Çorumluların Ramazan ayını kutlayarak hayırlara vesile olmasını da dileyen Göktekin, tüm bu denetimlere rağmen en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu ve toplumun bu yönde giderek bilinçlendiğini belirtti.