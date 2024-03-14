Çorum’da hat ve tezhip sanatına ilgi duyanlar, duayenlerle buluştu. Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’nde, müzehhibe Ümmü Gülsüm Terzi, hattat Senem Demirci ve hattat Mesut Karaca’nın da katılımlarıyla tezhip ve hat alanlarında tematik kamp düzenlendi. 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleşen kampta, “Türk Tezhip ve Hat Sanatlarının Dünü Bugünü Yarını” konulu uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi.

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Hat ve tezhip sanatlarının tarihsel gelişimleri ve uygulama tekniklerinin ele alındığı eğitim kampına Kadın Kültür Merkezi kursiyerlerinin ilgisi hayli yoğun oldu.

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Editör: BÜLENT USLU