Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekmek ve simit fiyatı, il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.

Bu komisyon, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşacak.

Fiyatlar, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.

Ancak, Bakanlığın olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak, karar görüşün alınmasından sonra onaylanacak.