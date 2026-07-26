Ahlatcı Holding Enerya Enerji A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman ile Enerya Aydın İl Müdürü Ali Güngör, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’yi ziyaret etti.

Görüşmede, ilçede planlanan doğalgaz yatırımları ve altyapının daha geniş bölgelere ulaştırılması için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Germencik Belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette ilçede doğalgaz hizmetinden yararlanan mahalle ve hane sayısının artırılması için yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. İlçenin enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör arasındaki iş birliği imkânları üzerinde duruldu.

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Ahlatcı Holding Doğalgaz Grup Başkanı Kasım Kahraman, Germencik’te doğalgaz altyapısının yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Doğalgazın vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkı sağladığını belirten Kahraman, “Ahlatcı Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde güvenli, kesintisiz ve konforlu enerji hizmeti sunmayı önemsiyoruz. Germencik’te bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlarla birçok vatandaşımız doğalgaz konforuyla buluştu. Önümüzdeki süreçte de altyapının genişletilmesi ve doğalgazın daha fazla mahalle ile haneye ulaştırılması için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Yerel yönetimlerle kurulan koordinasyonun yatırımların hızla hayata geçirilmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Kahraman, “Belediyemiz ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde ilçenin ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarımızı planlayacağız. Germencik Belediye Başkanımız Burak Zencirci’ye ilgisi ve yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyorum. İlçemize değer katacak enerji yatırımlarını ortak akılla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de ilçedeki doğalgaz altyapı çalışmalarının vatandaşlara önemli katkılar sağladığını belirterek, Kasım Kahraman ile Ali Güngör’e destekleri ve iş birlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Burak Zencirci, doğalgaz altyapısının yaygınlaştırılması ve daha fazla haneye ulaştırılması için koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR