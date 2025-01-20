Ahlatcı Çorum FK’nın Ümraniyespor’u 3-1 yendiği maçta sakatlanan futbolculardan Geraldo ve Thomas’ın MR’larının çekildiği açıklandı.

Ankara’ya giden Geraldo’nun sağ alt adalesinde ağrı, Thomas’ın ise kasığında problem olduğu belirtilirken, iki futbolcunun MR sonuçlarının yarın belli olacağı kaydedildi.

Durumunun ciddi olabileceği belirtilen Geraldo, sezonun en iyi oyununu oynadığı ve jeneriklik bir gol attığı Ümraniyespor maçında, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemezken, 62.dakikada yerini Amar Catıc’a bırakmıştı. Güzel futbolunu birgolle süsleyen Thomas ise maçı sakat sakat tamamlamıştı.