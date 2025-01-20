Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde uzun yıllar saha bakım sorumlusu olarak görev yapan “Kara Memduh” lakabı ile tanınan Memduh Çatal emekli oldu. Çatal için Çorum FK-Ümraniyespor maçı öncesi pastalı uğurlama yapıldı.

Yaklaşık 35 senedir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışan Memduh Çatal için Çorum FK-Ümraniyespor maçı öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan Tesis Sorumlusu Fatih Mete, Çorum FK Stadyum Amiri Turgay Doğan, Tevfik Kış Spor Salonu Amiri Hüseyin Tekeli ve TOKİ Spor Salonu Amiri Erdal Demir tarafından pasta kesildi. Çatal’a emekliliği nedeniyle eşofman ve tişört hediye edildi.

Kendisi için yapılan jeste teşekkür eden Memduh Çatal, 35 yıl birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarından helallik isteyerek görevini tamamladı.