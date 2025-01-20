Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

İlk iki hesapları yapan Iğdır temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Ankaragücü’nden ayrılarak Süper Lig ekibi Konyaspor’a transfer olan Çorumlu 29 yaşındaki kaleci Bahadır Han Güngördü’yü sezon sonuna kadar kiralarken, Sakaryaspor’dan ayrılan Çorumlu sağ bek Cebrail Karayel’in yanı sıra Manisa FK’dan forvet Arda Çolak ve Pendikspor’dan orta saha Gökcan Kaya, İstanbulspor’dan sol bek Ali Yaşar ile hücum oyuncusu Valon Ethemi, Şanlıurfaspor’dan kanat-forvet oyuncusu Aly Malle ve Boluspor’dan 10 numara Daniel Avramovski’yi renklerine bağladı.

Transfer şampiyonu Iğdır FK, hafta içerisinde de Ahlatcı Çorum FK’nın Uşakspor’da kiralık oynayan kanat oyuncusu Semih Akyıldız’ı sezon sonuna kadar kiralamıştı.