İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’da geçen sezondan beri görev yapan teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın istifa etmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirildi. 56 yaşındaki deneyimli teknik adam en son 2022-2023 sezonunda Çaykur Rizespor’u çalıştırdı.
JAİR İLE YOLLAR AYRILDI
Öte yandan, Esenler Erokspor, 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Jair Tavares da Silva ile yollarını ayırdı. Sambacı, Esenler Erokspor formasıyla 9 resmi maçta 252 dakika süre aldı 1 gol attı.
Editör: Haber Merkezi