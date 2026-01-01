Arca Çorum FK’nın ikinci yarı kadro planlamasında düşünülmeyen futbolculardan Geraldo’nun yanı sıra Semih Akyıldız’ın takım aradıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, son 2 sezondur sakatlıklardan yaka alamayan Angolalı kanat oyuncusu Geraldo’dan kendine takım bulması isterdi. Deneyimli futbolcu takım arayışlarına başladı. Takımdan ayrılacak olan bir diğer oyuncu ise Semih Akyıldız olacak. 24 yaşındaki kanat oyuncusu da takım arayışlarına girdi.

Arca Çorum FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026’da bitecek olan Geraldo bu sezon Keçiörengücü, İstanbulspor ve Erzurumspor maçlarında olmak üzere 72 dakika süre aldı. Çorum FK’daki üçüncü sezonunu geçiren Angolalı, bu zaman zarfında 63 karşılaşmada 4.407 dakika süre alırken skora 9 gol, 12 asistlik performansla katkı verdi.

Çorum FK ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Semih Akyıldız ise bu sezon 5 lig maçında 40 dakika, 2 Türkiye Kupası maçında ise 180 dakika süre aldı.