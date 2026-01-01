Arca Çorum FK’nın, Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Angers’te forma giyen 30 yaşındaki Gabonlu kanat oyuncusu Jim Allevinah’ın transferi için nabız yokladığı öğrenildi.

Fransa liglerini yakından takip eden Başkan Baran Korkmazoğlu’nun, kulübü ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Jim Allevinah’ın transferi ile ilgili şartları sorduğu ve ön görüşme yaptığı belirtildi.

Bu sezon 4 maçta 84 dakika süre alan Jim Allevinah’ın transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.