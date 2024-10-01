Ahlatcı Çorum FK’nın Angolalı kanat oyuncusu Geraldo, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin geride kalan 7 haftalık periyodu sonunda “maç başına başarılı top sürme” istatistiğinde ilk üçte yar aldı.

Ankaragücü formasını ilk 3 haftada giyen ve sonrasında Al Akhdoud takımına transfer olan Kamerunlu golcü Chiristian Bassogog son 4 maçta oynamamasına rağmen 3,0 başarılı top sürme oranı ile ligin en iyisi olurken, Şanlıurfaspor’un Malili golcüsü Aly Malle 2,8 ortalama ile ikinci, Ahlatcı Çorum FK’lı Geraldo ise 2,3 ortalama ile üçüncü durumda bulunuyor.

Bassogog Türkiye’den ayrıldığı için Aly Malle ligin en iyi top süren oyuncusu, Geraldo ise bu alanda ikinci sırayı alıyor.