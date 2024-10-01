Ahlatcı Çorum FK’nın kaptanı Ferhat Yazgan, ligin geride kalan 7 haftalık periyodunda penaltıdan en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirveyi paylaşıyor.

Önceki hafta Yeni Malatyaspor, geçen hafta da Adanaspor maçlarında penaltıdan 2 gol atan Ferhat Yazgan, bu alanda Iğdır FK’dan Adrien Regattin ve Manisa FK’lı Oğuz Gürbulak’la zirveyi paylaşıyor.

EN İYİ UZUN PAS ATAN ÜÇ OYUNCUDAN BİRİ

Ferhat Yazgan aynı zamanda ligin en iyi uzun pas atan üç oyuncusundan biri durumunda da. Deneyimli futbolcu, ligin geride kalan 7 haftalık periyodunda, maç başına 6,4 isabetli uzun pas oranı ile üçüncü sırada yer alırken, Fatih Karagümrüklü futbolcu Djilobodji 7,0 ile en iyi uzun pas atan oyuncusu oldu. Bu kategoride Bolusporlu Posmac ise ikinci sırayı alıyor.