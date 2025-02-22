Çorum’da genel asayiş konularının ele alındığı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Çalgan ile birlikte Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya katıldı.

İlimizin genele asayiş durumunun genel bir değerlendirmesini yapan Vali Çalgan, güvenlik güçlerinin çabaları ve toplumla işbirliği içinde yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak güvenli bir ilde yaşamanın, hem vatandaşların hem de kamu görevlilerinin ortak çabalarıyla mümkün olacağını ifade etti.

Toplantıda, son dönemdeki asayiş olayları, suç oranları ve güvenlik önlemleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, il genelinde güvenlik seviyesinin artırılması için alınacak ek tedbirler ve uygulanacak stratejiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda, ildeki asayişin daha da güçlendirilmesi adına atılacak adımlar belirlenirken, güvenlik birimlerinin iş birliği içinde hareket ederek halkın huzurunu sağlama noktasındaki kararlılıkları bir kez daha vurgulandı.

Vali Ali Çalgan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, güvenliğin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, bu tür toplantıların düzenli aralıklarla yapılmaya devam edileceğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşların da güvenlik konusunda duyarlı olmalarının önemine dikkat çekti.

Editör: HABER MERKEZİ