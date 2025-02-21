Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için bu gece askeri tören düzenlenecek. Daha sonra askeri uçakla ile Merzifon Havaalanı’na getirilecek. Şehit cenazesini Vali Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan karşılayacak.

Çorum’a getirilen şehit cenazesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi morguna konulacak. Yarın sabah 09.30’da hastane morgundan alınarak Bayat’ın Çukuröz köyüne götürülerek öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Cenaze törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekariya Coştu da katılacak.