Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı dileğinde bulunduğu bir paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti: “Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.”

Editör: AA AJANS