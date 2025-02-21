Nermin Bayburtlu’nun cenazesi Cuma namazından sonra Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da ailesi ve sevenlerince toprağa verildi.

Cenazeye acılı aile ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Meclis üyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ