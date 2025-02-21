2015 yılından bu yana çağdaş sanat dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl 11’inci edisyonunu gerçekleştiriyor. Fuar, 21-23 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium’da ziyaret edilebilecek.

Ankara Kalesi'ndeki mağazaları ile faaliyet gösteren Çorumlu hemşehrimiz Melih Baykara'ya ait Hitit Antik de 21-23 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium Sergi Alanında yapılan ArtAnkara Çağdaş Sanatlar Fuarında C-13 Standında yer aldı. Baykara tüm Çorumlu dostlarını bu fuara davet etti. 

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Editör: NURDAN AKBAŞ