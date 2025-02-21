Temizlikte Türkiye'de örnek gösterilen şehirlerin başında gelen Çorum, kamusal alanlarda sigara izmaritlerinin yere atılmaması konusunda da örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle şehir merkezinde "İzmarit19" denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yere sigara izmariti attığı tespit edilen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında ayrıca açık alanda sigara içen vatandaşlar yere izmarit atmamaları konusunda uyarılarak bilgilendirme broşürü verildi. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yere sigara izmariti ve çöp atılması konusunda denetimlerin devam edeceği ifade edilerek "Denetimlerde memur yaka kamerası, drone ve şehir izleme kameraları kullanılmaktadır. Kamusal alanda yere sigara izmariti atanlar tespit edildiğinde Kabahatler Kanunu'na istinaden 450 TL idari para cezası uygulanacaktır. Çevremizi temiz tutmak her bireyin toplumsal sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz." denildi.