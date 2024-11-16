Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 2.Lig D Grubu 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Çorum Gençlikspor ile lider Sinopspor Çorum’da karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Kastamonu DSİ’yi 16 sayı farkla yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Çorum Gençlikspor, yarın da sahasında konuk edeceği Sinopspor’u da yenerek iki de iki yapmak istiyor. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçta ise Kastamonu DSİ ile Esen Akü Merkez Kastamonu’da kozlarını paylaşacak.