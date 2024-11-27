Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 2.Lig D grubu 4.hafta maçında Çorum Gençlikspor sahasında Kastamonu temsilcisi Esan Akü Merkezspor’u konuk etti. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk yarıyı 17-14 mağlup kapattı. İkinci yarıda da rakibi karşısında bir türlü oyun üstünlüğünü eline alamayan Çorum Gençlikspor maçı 34-24 kaybederek ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından Çorum Gençlikspor 4 puanda kalırken, Esan Akü Merkezspor ise puanını 6’a yükseltti.

SALON :Tevfik Kış.

HAKEMLER: Ahu Topçu, Sonay Altunay.

ÇORUM GENÇLİKSPOR : Eylül, Serap, Hatice, Ceyda, Aylin, Seher, Büşra, Fulya, Kübra Civan, Kübra Kabasakal

KASTAMONU MESAN AKÜMERKEZSPOR : Elif Nur., Z. Yağmur, Elvan, Duygu, Damlanur, Sevginur, Damlasu, M. Gül, E. Sıla, Mervenur, Deryanur, Nehir, İ. Atiye, Büşra, Aleyna, Elif

İLK YARI : 14-17 (Kastamonu).