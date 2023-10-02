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Geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin daha iyi bir eğitim almasının yanında, sosyal ve kültürel gelişimlerinin daha iyi hale getirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar bir toplantıda değerlendirildi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yönetiminde yapılan toplantıya İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü temsilcileri katıldı.

Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıda il Merkezi ve tüm ilçelerde çocuklar ve gençlerin okul eğitimlerinin yanı sıra, çok yönlü yeteneklerini ortaya çıkartabilmek, okul dışındaki zamanlarını kaliteli ve verimli değerlendirmelerini sağlamak, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak üzere ilgili kurumların işbirliği ve koordinasyon içerisinde ortaklaşa düzenleyecekleri faaliyetler de ele alındı.

Toplantıda ülkenin geleceği olan çocuk ve gençleri her yönden gelişmiş, donanımlı, milli ve manevi duygulara sahip bireyler olarak yetiştirebilmek için hepimize büyük görevler düştüğünü belirten Vali Dağlı, bu amaçla Halk Eğitim Merkezlerinde, Gençlik Merkezlerinde, Köy Yaşam Merkezlerinde, müzik, resim, zekâ oyunları, satranç, yabancı dil gibi yetenek geliştirici kurslara ağırlık vereceklerini, atölye çalışmaları yapacaklarını, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyeceklerini ifade etti. Motivasyon artırıcı faaliyetlerin önemine değinen Vali Dağlı, kamplar, geziler, yeteneklerini sergileyecekleri yarışmalarla çocukların ve gençlerin motivasyonlarını üst düzeyde tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Vali DAĞLI, bu faaliyetlerle birlikte manevi duygularını geliştirmeye yönelik, sabah namazı buluşmaları, aile ve dini rehberlik hizmetleri, aile ve evlilik okulları, aile okuma grupları, aile sohbetleri gibi faaliyetler düzenleyeceklerini de belirtti.

Bu etkinlikleri başta Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, İl Müftülüğü olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve ailelerle işbirliği içerisinde yaparak, birey aile ve toplum bütünleşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Vali Dağlı, çocuk ve gençleri her yönden geliştirerek geleceğe hazırlamak için çalışacaklarını ifade etti.