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Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Gençlerbirliği, Süper Lig ekibi Ankaragücü ile oynadığı 56.TSYD Ankara Kupası maçını 2-0 kaybetti.

Cumartesi günü, Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan maça etkili başlayan Ankaragücü, 16.dakikada Atakan Çankaya ve 24.dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golleriyle 2-0’lık avantaj yakaladı. Kalan sürede başka gol olmayınca 2-0 kazanan Ankaragücü, kupanın sahibi oldu.

Ankaragücü kupayı 18.kez müzesine götürürken, bu alanda kupa sayısını Gençlerbirliği ile eşitledi.