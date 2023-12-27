Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 10.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U19 takımı sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Dün Devane Sahası'nda saat 12.00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısında üstün bir oyun ortaya koyan Çorum FK'nın gençleri soyunma odasına Adal'ın 36 ve 45.dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde girdi. Konuk Tarsus 41.dakikada Kayra Can'ın atılması ile sahada 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda skorun verdiği rahatlıkla rakibini sahasında karşılayan Çorum FK U19 takımı kalesinde pozisyonlar vermeye başladı. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde konuk Tarsus İdman Yurdu penaltı kazandı. Penaltıyı Yunus ile gole çeviren Sarı-Lacivertli ekip skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda Çorum FK'yı rahatlatan gol 67.dakikada yine Adal'dan geldi. Maçta başka gol olmayınca maç 3-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 15'e yükseltirken, konuk Tarsus İdman Yurdu ise 2 puanda kaldı.

