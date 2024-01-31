Haftayı, Bodrum deplasmanında, 90+5.dakikada yediği golle 1-0 yenik kapatan ve ilk iki yarışında önemli bir yara alan Başkent temsilcisi, kendisi gibi ilk iki mücadelesi veren Ahaltcı Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekibin, kendi tesislerinde, teknik direktör Sinan Kaloğlu nezaretinde yaptığı antrenmanda pas çalışması ve son bölümde ise taktik çalışma yaptığı belirtildi.

Öte yandan Gençlerbirliği'nden ayrılması gündemde olan Nijeryalı hücum oyuncusu Kayode de antrenmanda yer aldı.

Başkent ekibi, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.