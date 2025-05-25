Serginin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar’ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de hazır bulundu.

Öğrencilerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Sanatseverlerin beğenisini toplayan sergi, genç yeteneklerin yaratıcılığını ve sanata olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Editör: Haber Merkezi