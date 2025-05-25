Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Ekonomi ve finans konusunda Türkiye’nin en parlak beyinlerinden biri olan Ahmet Ahlatcı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ekonomik konulardaki değerlendirmelerini sunduğu öğrenildi.

Bilindiği gibi, Türkiye’nin büyük yatırımcıları arasında yer alan ve altın sektöründe ihracat şampiyonu olduğu gibi dünya devleri arasına da giren Ahmet Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüş ve önerilerini takdim edebilen iş insanlarından biri olarak tanınıyor.

Editör: Haber Merkezi